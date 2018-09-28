Дождь из шампанского: в Италии забил «фонтан» из игристого вина
Причиной аварии могла стать ошибка сотрудников предприятия.
В итальянском городе Фонтанелле забил фонтан из шампанского. На винзаводе взорвалась цистерна с белым игристым вином. На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, как из вертикальной металлической цистерны размером с пятиэтажный дом выливается на улицу пенистая жидкость.
На земле - огромные пузырящиеся потоки. Трезво оценив убыток, на винзаводе подсчитали: вылилось около тридцати тысяч литров просекко. Причина аварии, предположительно, человеческий фактор.