Дождь из шампанского: в Италии забил «фонтан» из игристого вина

В итальянском городе Фонтанелле забил фонтан из шампанского. На винзаводе взорвалась цистерна с белым игристым вином. На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, как из вертикальной металлической цистерны размером с пятиэтажный дом выливается на улицу пенистая жидкость.

На земле - огромные пузырящиеся потоки. Трезво оценив убыток, на винзаводе подсчитали: вылилось около тридцати тысяч литров просекко. Причина аварии, предположительно, человеческий фактор.