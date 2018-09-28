ВМС США показали технику, впервые нанесшую удар по боевикам в Афганистане

ВМС США показали на видео тот самый истребитель F-35B, который недавно впервые принял участие в реальных боевых действиях и нанес удар по объектам боевиков на территории Афганистана. Видео было опубликовано на YouTube.

Так, на кадрах показаны взлет и посадка истребителя пятого поколения F-35B Lightning II, который поднялся с палубы амфибийного штурмового корабля ВМС США USS Essex. После этого самолет нанес ряд ударов.

Как ранее отметил телеканал CNN, ранее F-35B принял участие в разведывательных миссиях в Сомали, но в бой там не вступали.