ВМС США показали технику, впервые нанесшую удар по боевикам в Афганистане
На кадры попал истребитель F-35B, который американцы впервые применили для нанесения ударов по объектам боевиков.
Видео: U.S. Navy / YouTube
ВМС США показали на видео тот самый истребитель F-35B, который недавно впервые принял участие в реальных боевых действиях и нанес удар по объектам боевиков на территории Афганистана. Видео было опубликовано на YouTube.
Так, на кадрах показаны взлет и посадка истребителя пятого поколения F-35B Lightning II, который поднялся с палубы амфибийного штурмового корабля ВМС США USS Essex. После этого самолет нанес ряд ударов.
Как ранее отметил телеканал CNN, ранее F-35B принял участие в разведывательных миссиях в Сомали, но в бой там не вступали.