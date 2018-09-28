Отрубивший жене кисти рук мужчина лишен родительских прав

Серпуховский городской суд Подмосковья принял решение лишить родительских прав Дмитрий Грачева, которые отрубил кисти рук своей жене по причине ревности.

«27 сентября Серпуховский суд удовлетворил исковые требования Маргариты Грачевой о лишении родительских прав Дмитрия Грачева на их несовершеннолетних детей», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Уточняется, что Грачев обвиняется по ч. 2 ст. 111 УК РФ. Он был арестован 13 декабря. Из обвинительного заключения следует, что мужчина отвез свою супругу в лес, где отрубил ей топором кисти рук. После этого Грачев доставил супругу в больницу для оказания помощи, а затем пришел в полицию и сознался в содеянном.