Первый в очереди за iPhone не смог его купить

Купивший за 50 тысяч рублей место в очереди за iPhone, который, кстати, первым вошел в re:Store на Тверской в Москве, не смог приобрести гаджет, поскольку потерял деньги, ожидая открытия магазина.

«Купил место в очереди за 50 тысяч рублей за пять часов до открытия. Пока стоял здесь, потерял 170 тысяч рублей - они были в кармане», - рассказал раздосадованный мужчина.

Ранее сообщалось, что неизвестные обокрали первого покупателя нового iPhone XS на 50 тысяч рублей, пока он стоял в очереди.

Напомним, утром 28 сентября в России стартовали продажи новых iPhone. Традиционно, некоторые фанаты продукции Apple ждали открытия магазина прямо на Тверской с начала недели. Молодые люди ночевали в палатках, спальных местах и близлежащих кафе.