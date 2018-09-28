Эрдоган рассказал, как защищал поставки российского газа в беседе с Трампом

Президент Турции Реджеп Эрдоган повздорил с Дональдом Трампом по поводу поставок российского газа. Неприятная беседа состоялась на полях саммита НАТО, который проходил этим летом в Брюсселе, сообщает РИА Новости. Обстоятельства разговора на повышенных тонах рассказал сам Эрдоган.

Турецкий лидер заявил своему американскому коллеге, что не позволит своим согражданам мерзнуть зимой без российского топлива, так как ровно половина всего поставляемого в страну газа приходится на российскую трубу.

«США продолжают проводить одностороннюю секционную политику, навязывая ее другим странам, в то время как с таким мышлением нельзя установить справедливый миропорядок», - заявил в интервью президент Турции.

За ходом беседы внимательно следила канцлер Германии Ангела Меркель. Кстати, ей тоже досталось от президента США. Он, уже по традиции, обвинил ее в зависимости от Москвы. На что Меркель привела сухие цифры: Германия получает 38% всего газа из России, так что источники вполне диверсифицированы.

Администрация Трампа жестко и последовательно ведет наступление на европейский газовый рынок. Дональд Трамп предлагает ЕС покупать сжиженный газ у Вашингтона. Однако Европа не спешит менять поставщика. Во-первых Брюссель смущает непредсказуемость внешнеполитического курса самого Трампа, что он не раз демонстрировал, а во-вторых газ из-за океана значительно дороже российского трубопроводного.