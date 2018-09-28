Как на ладони: Бельгия подаст в суд на Google за слишком четкие изображения своих военных объектов

Министерство обороны Бельгии уже не раз просило Google размыть на картах Google.Maps объекты критически важной инфраструктуры (например, атомные электростанции) и военные базы. В качестве вещественных доказательств, издание Sudinfo предлагает всем пользователям самостоятельно «прогуляться» по базе ВВС Бельгии Кляйн-Брогель (там отчетливо видны четыре F-16) или рассмотреть штаб НАТО в Эвере в мельчайших подробностях. Минобороны полагает, что такая четкость изображений может быть использована террористами для атаки на объекты.

В связи с этим, уже неоднократно, по информации издания, представители военного ведомства просили размыть изображения на картах. Однако, этого не было сделано.

Теперь Google ждет разбирательство. Никаких деталей будущего иска пока не разглашается.