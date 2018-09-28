Синоптики рассказали, как долго будет лить дождь в Москве

Синоптики рассказали, когда в Москве прекратится дождь. По словам специалистов погодного центра «Фобос», выпадение осадков в российской столице продлится до ночи субботы.

«Дождь будет практически целый день (28 сентября – прим. ред.) с небольшими перерывами», - рассказали в «Фобос».

Как отметили синоптики, в пятницу в Москве ожидается облачная погода с дождем и порывистым ветром. Скорость ветра будет составлять 7-12 метров в секунду при порывах до 15-20 метров в секунду.

Напомним, что с начала сентября в Московском регионе выпало более 71,3 мм осадков, что составляет 110 процентов от месячной нормы.

Ранее синоптики предупредили жителей Москвы о том, что в скором времени в их городе на смену осени резко придет зима.