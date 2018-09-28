«Унизил себя и страну»: в Сети высмеяли вставшего на колени перед могилой Маккейна Порошенко

Украинский президент Петр Порошенко, который в настоящее время находится с визитом в США, посетил Военно-морскую академию в Анаполисе. Однако внимание ряда СМИ привлекло то, что глава Украины опустился на колени на могиле американского сенатора Джона Маккейна, где также возложил венок.

При этом поступок Порошенко вызвал бурю негодования у всех жителей Украины, которые посчитали, что таким образом он «унизил не только себя, но и всю страну».

Кроме того, среди пользователей Сети нашлись и те, что отметил, что преклонение коленей – это не только жест унижения, но и признание своей беспомощности.

«Привычка кланяться», - отметили интернет-пользователи.

Однако же Порошенко и ранее стоял на коленях – в прошлый раз это произошло на могиле другого политика, барона Густава Маннергейма. Также украинский лидер опускался на колени у памятника так называемой «небесной сотне», посвященном жертвам расстрела на Майдане.

Согласно данным нового соцопроса выяснилось, что только 5% жителей страны хотели бы, чтобы Петр Порошенко был переизбран в качестве президента Украины на второй срок.

Сенатор Джон Маккейн всю свою послевоенную карьеру последовательно выступал ярым противником сначала СССР, а затем и России. Он умер от прогрессирующего рака мозга в своем доме в Аризоне.