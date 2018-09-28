Проснулась «русской шпионкой»: россиянка рассказала, как оказалась в центре скандала в Германии

Журналистка Sputnik Deutschland Александра Конкина, которую недавно немецкое издание Bild заподозрило в шпионаже, дала эксклюзивный комментарий «Звезде». В эфире ток-шоу «Открытый эфир» девушка рассказала, что думает о вышедшем в таблоиде материале.

«Я проснулась одним прекрасным утром "русской шпионкой" абсолютно неожиданно для себя. Я не могу к этому серьезно относиться, потому что к паранойе немецких мейнстримовых СМИ я уже давно серьезно не отношусь», - отметила Конкина.

По мнению журналистки, к статьям издания Bild не стоит относиться серьезно. Она также назвала «театром абсурда» расследование сотрудника немецкого таблоида Юлиана Репке, которые пришел к выводу, что Конкина является русской шпионкой, по «одной фотографии и скринам постов в социальных сетях».

«Это пытливый журналист немецкого таблоида Bild, который по одной фотографии вынес свой вердикт, что я являюсь русской шпионкой в Бундестаге... Bild - это издание с многомиллионным тиражом, но широко известное в Германии как желтая пресса. И на мой взгляд, каждый разумный человек, который прочитал эту статью до конца, где автор утверждает, что я являюсь шпионкой России в Германии по одной фотографии и скринам с постов в социальных сетях, которые он очень внимательно изучил, поймет, что это немножко похоже на театр абсурда», - предположила Конкина.

Она также назвала возможную причину появления данного материала в немецком издании. По предположению девушки, Sputnik Deutschland в последнее время собирает вокруг себя большую аудиторию, что может не нравится СМИ Бундестага.

«Единственное объяснение, почему вообще это происходит, это то, что Sputnik Германия становится все более заметным в немецком ландшафте, ну и если обращать внимание и строить такие конспирологические теории вокруг нас, потому что больше построить нечего, значит, мы хорошо там работаем», - подытожила Конкина.

Ранее журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке заподозрил в шпионаже журналистку Sputnik Deutschland Александру Конкину. Соответствующая статья появилась 24 сентября на страницах таблоида. Репке провел так называемое расследование и нашел в социальных сетях девушки фотографию, на которой россиянка запечатлена рядом с послом ФРГ в России Рюдигером фон Фритшем.

Россиянка не без иронии отреагировала на выводы Репке. В своих социальных сетях она опубликовала снимки, на которых запечатлена рядом с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и членом СДП Мартином Шульцем.