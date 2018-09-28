В Германии считают, что рубль сильно недооценен

Рубль вошел в тройку самых недооцененных мировых валют, согласно методике оценки поведенческого равновесного валютного курса. К такому выводу пришли аналитики Deutsche Bank. По их расчетам, рубль слабее своего «справедливого курса» на 15%. В ТОП-3 вошли так же турецкая лира (ее показатель, согласно методике расчета, составил 46,2%) и колумбийский песо (22,2%).

Однако, есть и переоцененные валюты. В их число попали доллар, тайский бат, чешская крона и южнокорейская вона.

В исследовании сказано, что на укрепление рубля влияют сразу несколько факторов: позиция ЦБ, увеличение корреляции с нефтью, высокая реальная ставки и валютные резервы. Всего в исследовании рассматривалась 31 валюта. Результаты опубликовало издание РБК.

Эксперты из Deutsche Bank считают, что вскоре рубль должен укрепиться на рынке и стоить уже 60 рублей по отношению к доллару. В этом году рубль торговался на этом уровне в апреле.

Методика оценки поведенческого равновесного валютного курса была разработала в 1999 году двумя британскими экономистами. Она позволяет отследить расхождение между реальным валютным курсом и несколькими макроэкономическими показателями.