Ученые подтвердили правдивость событий, описанных в Библии

Международной команде ученых удалось обнаружить руины временных поселений, которые воздвигли евреи бежавшие из Египта. Находку уже окрестили сенсацией, так как по мнению исследователей она доказывает факт массового исхода евреев в поисках земли обетованной, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Археологи обнаружили обломки в долине реки Иордан, в восьми километрах от Иерихона. Отчет об этом опубликовали два профессора: Давид Бен-Шломо из университета Ариэль (Израиль) и Ральф Хоукинс из университета Аверетта (США).

События о которых идет речь описаны в четырнадцатой главе библейской книги «Исход». Согласно приданию – евреи ведомые Моисеем отправились в странствие по синайской пустыне. Считается, что Моисей вывел из Египта более миллиона человек, освободив их от рабства. Якобы воды Красного моря расступились перед путниками, а после сомкнулись над головами их преследователей – египетских воинов и фараона. Спустя сорок лет избранный народ вышел к берегу реки Иордан у горы Нево, где Моисей умер.

У этой теории немало противников, причем не только в рядах атеистов, но и среди ученых. Многие из них уже предположили, что найденные обломки – возведенные кочевниками ограждения для домашнего скота.

На месте обнаружения развалин начала свою работу научная экспедиция.