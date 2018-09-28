Момент прорыва трубы с кипятком возле кафе в Санкт-Петербурге попал на видео

Жуткая трагедия в Петербурге. Отдых в ночном кафе закончился для двух человек гибелью. Виной всему коммунальная авария.

На Измайловском проспекте прорвало трубу с горячей водой. Кипяток хлынул в подвал дома, где находится кафе. Посетители и сотрудники выбежали на улицу. Но двое молодых людей решили вернуться за своими вещами. Выбраться обратно они уже не смогли. Оба получили смертельные ожоги.

По предварительным данным, после откачки воды выяснилось, что эвакуационный выход был закрыт на замок, мужчины оказались в ловушке. Кроме этого, из-за прорыва теплотрассы у входа в заведение образовалась огромная яма, в которую упали два автомобиля.

Сейчас на месте ЧП работают следователи и аварийно-спасательная бригада. Временно приостановлена подача тепла в близлежащие здания. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.