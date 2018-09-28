Карающий «Молот»: момент взрыва украинского миномета попал на видео

Мощнейший взрыв новейшего украинского миномета «Молот» попал на видео. Инцидент произошел в сентябре на позициях ВСУ в районе карательной операции на Донбассе.

В результате пострадали три военнослужащих украинской армии.

На кадрах видно, как ВСУ пытаются использовать миномет, однако в какое-то мгновение возникает яркая огненная вспышка от взрыва «Молота». Ролик был опубликован на YouTube.

При этом ранее украинский президент Петр Порошенко запретил применять эти минометы на учениях до выяснения их неблагонадежности. Пользователи Сети в связи с этим оказались в ступоре по поводу того, как запрещенная техника оказалась на позициях ВСУ.

Это уже не первый случай взрыва «Молота» - ранее такой же миномет взорвался на учениях под Ровно. Тогда погибли трое военных, а еще девять были ранены.