Сон в палатке ради гаджета: в Москве стартовали продажи новых iPhone

Утром 28 сентября в России стартовали продажи новых айфонов. Традиционно, эппломаны очень ждут премьеру. Некоторые прямо на Тверской улице возле магазина, причем с начала недели.

Место в этой очереди стало коммерческим продуктом, причем, достаточно дорогим. Через сайты объявлений его можно приобрести за несколько десятков тысяч рублей.

«С такой усталостью, как сейчас, я за 50 тысяч готов продать место», - сказал корреспонденту «Звезды» Михаил Галимов, который занял место в очереди неделю назад.

Молодой человек также рассказал, что ему приходилось спать в палатке, спальном мешке и расположенных по близости кафе. При этом, по словам Галимова, сотрудники полиции задерживали тех, кто ночевал в палатках.

Отметим, что цена новинки начинается от 79 тысяч рублей, а максимальна стоимость гаджета составляет 128 тысяч рублей.

Сейчас уже определился первый покупатель нового iPhone XS. Им стал мужчина, который приобрел дорогостоящий гаджет для своей супруги.

Как рассказал счастливый обладатель новинки, он выстоял всю очередь, в которой изначально был восьмым, однако первые семь человек, по его словам, не выдержали и сошли с дистанции.

Первый покупатель нового iPhone XS также сообщил, что в очереди он стал жертвой воров, которые похитили у него 50 тысяч рублей.