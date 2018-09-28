Сергей Фургал вступил в должность губернатора Хабаровского края

В пятницу, 28 сентября, победивший на выборах губернатора Хабаровского края Сергей Фургал вступил в новую должность. Церемония инаугурации состоялась в Хабаровской краевой филармонии.

Во время принесения присяги Фургал пообещал «уважать и охранять права и свободы человека и гражданина», а также защищать интересы жителей края, а также соблюдать Конституцию РФ, федеральные законы и устав региона.

Фургал одержал победу во втором туре выборов губернатора Хабаровского края в воскресенье, 23 сентября. По итогам 100%-ной обработки протоколов участковых избирательных комиссий ему удалось набрать около 70% голосов, уточняет РИА Новости.