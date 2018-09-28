ЦБ отозвал лицензию у «Банка торгового финансирования»

Центробанк РФ лишил лицензии на осуществление банковских операций столичный «Банк торгового финансирования».

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 28 сентября 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «Банк торгового финансирования», - говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

Ранее сообщалось, что Банк России отозвал лицензию у коммерческого «Аксонбанка», ранее носившего название «Костромабизнесбанк».

Летом этого года ЦБ обнародовал доклад, согласно которому основы пенсионной системы могут быть подвергнуты негативному влиянию модели поведения российской молодежи.