В США признали опасность инцидента с Ил-20 в Сирии

Спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри отреагировал на инцидент с крушением российского самолета Ил-20 над акваторией Средиземного моря и отметил, что данный случай является опасным примером эскалации в Сирии, которую необходимо остановить.

Он подчеркнул, что в настоящее время на сирийской территории присутствуют вооруженные сил пяти стран, включая США, Россию, Турцию, Иран и Израиль. Причем последние «во всяком случае, присутствуют в воздухе».

«Они по всей Сирии наталкиваются друг на друга», - цитирует его слова РИА Новости.

Также Джеффри призвал заморозить конфликт в Сирии «любым возможным способом».

Российский самолет Ил-20 был сбит 17 сентября вблизи побережья Средиземного моря. Инцидент произошел в момент его возвращения на авиабазу Хмеймим.

Как отметили в Тель-Авиве, во время крушения Ил-20 израильские самолеты якобы находились «в воздушном пространстве своей страны». В связи с этим Израиль отверг заявления о том, что F-16 использовали российский самолет для прикрытия.

Ранее официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашнеков рассказал о действиях экипажа самолета Ил-20, сбитого в Сирийской Арабской Республике. Подробные данные о трагедии в ведомстве изложили в ходе специального брифинга.