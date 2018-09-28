В России могут изменить формулу расчета пенсий - СМИ

Российское правительство может изменить формулу расчета страховых пенсий. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на собственные источники.

Ранее кабинет министров представил проект документа об основных направлениях своей деятельности до 2024 года. В нем, помимо прочего, говорится о планах по улучшению «основных параметров распределительного компонента пенсионной системы», которые учитывают демографические и экономические условия.

Как рассказали газете собеседники, данный пункт документа можно интерпретировать по-разному, в том числе как простое желание сделать расчет пенсий лучше.

В своем материале издание также напоминает, что летом этого года вице-премьер РФ Татьяна Голикова говорила о планах отменить балльную систему. В беседе с корреспондентом «Ведомостей» она заявила, что «балльная формула так и не заработала, пенсии в соответствии с ней ни разу не индексировались, порядок расчета пенсионного балла не утвержден». Вице-премьер предположила, что нужно или «принять методику расчета пенсионного балла, или отказаться от неработающей формулы».