Мокрое приземление: пассажирский Boeing выкатился в море после посадки

Пассажирский Boeing 737-800, летевший рейсом из Японии в Папуа – Новую Гвинею, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего оказался в море. На борту воздушного суда находились 47 человек, включая 11 членов экипажа.

Погибших в результате инцидента нет, пассажиры отделались легкими травмами, уточняет Pacific Daily News.

Согласно сообщению, ЧП произошло после посадки самолета на острове Вено в штате Чукк в Микронезии.

При этом, по данным издания Post Courier, после приземления пилоты не сумели затормозить воздушное судно, в результате чего и выкатился в море.

После того, как Boeing оказался в воде, пассажиры стали самостоятельно выбираться из самолета, а затем их эвакуировали местные рыбаки на лодках. Все обстоятельства инцидента уточняются.

LATEST: No serious injuries reported after an Air Niugini Boeing 737 with 47 people on board crashes off the coast of Chuuk in the Federated States of Micronesia. https://t.co/fUr0yXpBvm pic.twitter.com/7oxqGo0EZd