Роскошный прием устроили Путину в Таджикистане

В Душанбе устроили шикарный прием президенту России Владимиру Путину, который прибыл в столицу Таджикистана на саммит государств СНГ.

Глава республики Эмомали Рахмон дал в честь гостя неформальный ужин. Российский лидер был встречен по-восточному роскошно – например, стол и фонтан были эффектно украшены фруктами.

Как сообщил помощник Путина Юрий Ушаков, во время переговоров затрагивались темы «чувствительного характера».

Сегодня, 28 сентября, разговор продолжится в деловой обстановке - у российского лидера запланирована двусторонняя встреча с президентом Таджикистана.

Кроме того, Путин проведет переговоры с главой Киргизии. А на общем заседании участники саммита обсудят совместные меры по борьбе с преступностью, тему освоения космоса в мирных целях, культурные проекты и кадровые вопросы.