Президент Финляндии объяснил, чем его изумил Путин

Глава финского государства Саули Ниинисте рассказал, какое впечатление на него произвел президент РФ Владимир Путин.

По признанию Ниинисте, российский лидер «изумил» его тем, что «сохраняет контакты» с теми финскими подданными, «с которыми познакомился в начале 1990-х годов». Как отметил президент Финляндии, Путин всегда помнит, «когда с ним взаимодействовали уважительно», до сих пор поддерживает связь с «людьми, которые теперь находятся на пенсии» и приглашает их в РФ.

Финский лидер отметил, что действующий президент России «не забывает своих друзей», однако в то же время помнит, «если с ним не взаимодействовали уважительно».

Как пояснил Ниинисте, под «уважением», по его мнению, Путин понимает то же, что и финны, а возможно и «несколько больше». Президент Финляндии убежден, что «с РФ надо быть очень прямым и решительным», говорить «нужно прямолинейно», так как российские граждане «верят» честному собеседнику.

Вспомнив одну «старую финскую житейскую мудрость», гласящую, что «казак забирает все, что плохо лежит», Ниинисте заявил, что западным странам необходимо «быть настороже», взаимодействуя с Россией.

Ранее сообщалось, что Саули Ниинисте объяснил, почему он не видит угрозы со стороны РФ.