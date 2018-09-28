Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Неподвластный физике объект обнаружен в космосе

Наталия Майорова
07:59 28.09.2018
Ученым теперь предстоит тщательно изучить находку, которой стала уникальная нейтронная звезда.
Неподвластный физике объект обнаружен в космосе
Фото: ICRAR University of Amsterdam

Исследователи из Амстердамского университета в Нидерландах обнаружили уникальную нейтронную звезду, которая способна извергать релятивистские струи плазмы вне зависимости от того, что она обладает чересчур сильным магнитным полем.

Как уточняет издание Science Alert, по данным современных теоретических моделей, джеты могут появляться у звезд, имеющих более слабое магнитное поле.  

Кроме того, такие джеты были обнаружены у большинства объектов, которые поглощают вещество компаньона, включая черные дыры, белые карлики, а также другие нейтронные звезды. Однако такое явление не наблюдается у звезд, которые имеют мощное магнитное поле, поскольку существует мнение, что оно может препятствовать образованию таких струй.  

Нейтронная звезда, которая была обнаружена исследователями, состоит в двойной системе, которая удалена от Земли на 24 тысячи световых лет. При этом находка имеет магнитное поле, в 10 триллионов раз мощнее, чем у Солнца, что опровергает гипотезу о магнитном подавлении релятивистских струй, которая свидетельствует о том, что сильное поле способно отталкивать диск.  

Ученые также предполагают, что в данном случае эти струи образуются в связи с большим количеством вращательной энергии диска, но такое предположение еще только предстоит стоит проверить.  

Необъятный космос человечеству только предстоит изучить. В частности, ранее сообщалось, что Россия и Китай будут вместе исследовать его и спутник Земли - Луну.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата28.09.2018, 07:59
Неподвластный физике объект обнаружен в космосе
Дата26.09.2018, 14:29
«Грачи» заклевали: штурмовики Су-25 разгромили колонну бронетехники «противника» в Крыму
Дата27.09.2018, 18:15
Загитова установила мировой рекорд на турнире в Оберсдорфе
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата28.09.2018, 09:08
«Ратник-3» против американского TALOS: сила - в точности и «цифре»
Дата26.09.2018, 08:07
Эхо войны: обнародованы неизвестные ранее фотографии первых залпов Второй мировой
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
09:15 В стране и мире
В США признали опасность инцидента с Ил-20 в Сирии
06:19 В стране и мире
Видео
Леденящие кровь: британские СМИ взбудоражены кадрами стрельб ракетного комплекса «Бастион»
05:28 В стране и мире
Эксперты прогнозируют повышение цен на автомобили на 10% к концу года
04:40 В стране и мире
Спасибо, Россия-матушка – израильский журналист поблагодарил РФ за поставки С-300 в Сирию
02:50 В стране и мире
Видео
Пожар в жилом доме в Томске ликвидирован
События дня
События дня
Построим Храм Вместе!
Учения «Восток-2018»
МВТФ «Армия-2018»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Лайнер MH370 не падал в море: новая версия пропажи Boeing шокировала Сеть
Видео
Кот увидел свое отражение в зеркале и понял, кто он такой: видео
Видео
Метательные щупальца: морской котик швырнул в лицо туристу живого осьминога
Огненные шары, манси и волки: исследователь привел «неоспоримые» факты гибели группы Дятлова
Видео
Пассажирский самолет попал в воронку шторма «Али» при заходе на посадку: страшные кадры
Видео
«Красный предвестник» Нибиру: американец снял загадочное небесное явление
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.