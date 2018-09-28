В Багдаде убита «Мисс Ирак»

В столице Ирака в четверг, 27 сентября, была убита первая с 1972 года победительница национального конкурса красоты Тара Фарес. 30-летнюю модель застрелили в собственной спортивной машине.

По данным иракских правоохранителей, в женщину произвели три выстрела. Две пули попали ей в голову, еще одна - в грудь.

Тара Фарес в 2015 году завоевала титул королевы красоты Багдада, в том же году она стала «Мисс Ирак-2015».

Женщина получила широкую известность в стране после того, как стала лицом модных брендов. При этом ее посты в социальных сетях вызывали споры в иракском обществе.

Распространяя информацию об инциденте, многие местные СМИ напоминают, что ранее в Ираке были найдены тела владельца салона красоты и фэшн-эксперта, которые погибли при загадочных обстоятельствах.