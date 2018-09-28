Лайнер MH370 не падал в море: новая версия пропажи Boeing шокировала Сеть

К числу теорий относительно пропажи пассажирского самолета, принадлежавшего авиакомпании Malaysia Airlines, который летел из Куала-Лумпура в Пекин, прибавилась еще одна.

Так, по словам специалиста по телекоммуникациям Пола Фрэнкса, якобы существуют доказательства того, что на самом деле воздушное судно не терпело крушение, а якобы благополучно приземлился вблизи Австралии с целью использования самолета в дальнейших террористических действиях.

Согласно теории Фрэнкса, телефоны пассажиров, летевших на борту Boeing, в течение четырех дней после пропажи воздушного судна все еще были доступны для звонка. На одном из китайских телеканалов выступил также родственник одного из пропавших, чтобы доказать эту версию. Он попробовал позвонить на мобильный телефон, в результате чего после нескольких гудков вызов оказался сброшен.

Также уточняется, что и другие семьи пробовали дозвониться до своих пропавших родственников – результат якобы был точно таким же. Однако на звонки так никто и не ответил.

Пользователи Сети отреагировали на эту версию неоднозначно. Многие подчеркнули, что в случае, если самолет действительно потерпел крушение в Индийском океане, телефоны по-прежнему могли быть доступны.

Другие комментаторы отметили, что при погружении телефона в воду он сразу перестает работать, особенно это касается морской воды, уточняет The Daily Star.

По мнению аналитиков, сигнал вызова является неким трюком, демонстрирующим, что связь с абонентом устанавливается, а звук соединения – не более, чем психологический трюк, чтобы удержать абонента на линии.

Ранее сообщалось, что исследователи установили новое место крушения MH370.