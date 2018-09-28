Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лайнер MH370 не падал в море: новая версия пропажи Boeing шокировала Сеть

Наталия Майорова
07:39 28.09.2018
Согласно новой версии, в течение четырех дней после исчезновения Boeing мобильные телефоны пропавших пассажиров принимали звонки.
Лайнер MH370 не падал в море: новая версия пропажи Boeing шокировала Сеть
Фото: Bradley Darvill ZUMAPRESS.com, Globallookpress

К числу теорий относительно пропажи пассажирского самолета, принадлежавшего авиакомпании Malaysia Airlines, который летел из Куала-Лумпура в Пекин, прибавилась еще одна.

Так, по словам специалиста по телекоммуникациям Пола Фрэнкса, якобы существуют доказательства того, что на самом деле воздушное судно не терпело крушение, а якобы благополучно приземлился вблизи Австралии с целью использования самолета в дальнейших террористических действиях.

Согласно теории Фрэнкса, телефоны пассажиров, летевших на борту Boeing, в течение четырех дней после пропажи воздушного судна все еще были доступны для звонка. На одном из китайских телеканалов выступил также родственник одного из пропавших, чтобы доказать эту версию. Он попробовал позвонить на мобильный телефон, в результате чего после нескольких гудков вызов оказался сброшен.

Также уточняется, что и другие семьи пробовали дозвониться до своих пропавших родственников – результат якобы был точно таким же. Однако на звонки так никто и не ответил.

Пользователи Сети отреагировали на эту версию неоднозначно. Многие подчеркнули, что в случае, если самолет действительно потерпел крушение в Индийском океане, телефоны по-прежнему могли быть доступны.  

Другие комментаторы отметили, что при погружении телефона в воду он сразу перестает работать, особенно это касается морской воды, уточняет The Daily Star.  

По мнению аналитиков, сигнал вызова является неким трюком, демонстрирующим, что связь с абонентом устанавливается, а звук соединения – не более, чем психологический трюк, чтобы удержать абонента на линии.  

Ранее сообщалось, что исследователи установили новое место крушения MH370.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата27.09.2018, 17:35
С видом на Землю: появилось первое видео с поверхности астероида
Дата26.09.2018, 14:29
«Грачи» заклевали: штурмовики Су-25 разгромили колонну бронетехники «противника» в Крыму
Дата27.09.2018, 18:15
Загитова установила мировой рекорд на турнире в Оберсдорфе
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата27.09.2018, 13:25
Крадущийся охотник: почему подлодки «Лада» считают лучшими в мире
Дата26.09.2018, 08:07
Эхо войны: обнародованы неизвестные ранее фотографии первых залпов Второй мировой
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
06:19 В стране и мире
Видео
Леденящие кровь: британские СМИ взбудоражены кадрами стрельб ракетного комплекса «Бастион»
05:55 В стране и мире
Британские СМИ нашли нового подозреваемого по «делу Скрипаля»
05:28 В стране и мире
Эксперты прогнозируют повышение цен на автомобили на 10% к концу года
04:40 В стране и мире
Спасибо, Россия-матушка – израильский журналист поблагодарил РФ за поставки С-300 в Сирию
02:50 В стране и мире
Пожар в жилом доме в Томске ликвидирован
События дня
События дня
Построим Храм Вместе!
Учения «Восток-2018»
МВТФ «Армия-2018»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Кот увидел свое отражение в зеркале и понял, кто он такой: видео
Видео
Метательные щупальца: морской котик швырнул в лицо туристу живого осьминога
Огненные шары, манси и волки: исследователь привел «неоспоримые» факты гибели группы Дятлова
Видео
Пассажирский самолет попал в воронку шторма «Али» при заходе на посадку: страшные кадры
Видео
«Красный предвестник» Нибиру: американец снял загадочное небесное явление
«Смертельная спираль» MH370: последние секунды полета Boeing показали на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.