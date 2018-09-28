Восстановление системы водоснабжения начинается под Дамаском

В пригороде сирийского Дамаска начали восстанавливать водоснабжение в разрушенных войной районах. Часть территорий все еще без коммуникаций, и многие жители до сих пор вынуждены каждое утро преодолевать десятки километров, чтобы набрать воды и привезти домой.

«Когда террористы захватили наш район, они убивали людей. Нам пришлось бежать отсюда. Почти семь лет мы жили в Дамаске. Мы решили вернуться, здесь наш дом. Когда мы зашли сюда - здесь ничего не было, все было разграблено. Ни мебели, никаких вещей. Только голые стены», - сказала местная жительница Айда Тараста.

Заново проложить трубы обещают уже в ближайшее время. Для этого местный завод даже перешел почти на круглосуточный режим работы. Серьезный толчок к развитию производства дал именно госсзаказ. А значит и вода в разрушенных районах не заставит себя долго ждать.