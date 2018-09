В США реактивный самолет развалился напополам во время посадки

В одном из аэропортов американского штата Южная Каролина потерпел крушение пассажирский авиалайнер средних размеров. В результате инцидента погибли два человека.

Как сообщает Fox Carolina, ЧП случилось днем 27 сентября в городе Гринвиль. Самолет Dassault Falcon 50, который приземлился в городском аэропорту, выкатился за пределы посадочной полосы, после чего он практически развалился на две части

На снимке, опубликованном в Twitter местных правоохранителей, видно, что у воздушного судна оторвалась носовая часть.

На борту Dassault Falcon 50 в момент инцидента находились два пилота и супружеская пара в качестве пассажиров. Супруги были доставлены в больницу в критическом состоянии, а для летчиков все закончилось намного плачевнее - они погибли.

По факту случившегося начата проверка.

Dassault Falcon 50 - это реактивный самолет, имеющий три двигателя и рассчитанный на перелеты на большие расстояние. Воздушное судно может пересечь Атлантику либо перелететь с западного на восточное побережье Соединенных Штатов.

2 people are dead and 2 others in critical condition after a plane crashed in Greenville. Live video at https://t.co/oyr6yU8AHR pic.twitter.com/2mvP8hBKnA