«Пес-миротворец» разнял двух агрессивных котов и умилил Сеть: видео

«Пес-миротворец» предотвратил намечавшиеся разборки, которые решили затеять два кота. Кадры умилили пользователей Сети несмотря на всю «серьезность» предстоящей драки.

На видео показано, как один из котов медленно приближается к своему врагу, причем оба соперника готовились к серьезной схватке. Но в какой-то момент в разборки вмешался добродушный ретривер, который аккуратно оттащил одного из кошачьих, тем самым не дав разразиться серьезной битве.

Как отметил автор ролика в своем Twitter, «хороший мальчик не дал начаться драке».

Видео уже набрало более 120 тысяч репостов и более 300 тысяч лайков. При этом пользователи Сети оценили героический поступок ретривера.

«Он не даст другу попасть в беду», - написал один из комментаторов.

Другие же отметили, что пес «просто прекрасен».