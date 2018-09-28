Ради «доброго дела»: стало известно, почему жених Бузовой променял ее на деньги

Участник реалити-шоу «Замуж за Бузову» отказался от руки и сердца певицы ради двух миллионов рублей. Это следует из анонса шестого выпуска передачи, опубликованном в официальном сообществе Ольги Бузовой в социальной сети «ВКонтакте».

Потенциальный жених телеведущей воспользовался правом, которое есть у всех участников реалити-шоу: каждый из них может в любой момент отказаться от участия в программе в обмен на деньги. При этом размер выплаты растет с каждой новой серией.

Чуть позже в Instagram была обнародована расширенная версия ролика, из которой становится понятно, что забравшего деньги мужчину зовут Евгений Назаров.

«Я стою два миллиона рублей?», - расплакалась артистка, узнав о решении Назарова.

Как рассказала ведущая шоу Марина Кравец, несостоявшийся жених Бузовой объяснил свое решение отсутствием симпатии к певице, а вырученные средства Назаров собирается потратить на «доброе дело».

Ранее в Сети было опубликовано видео, как пьяная телеведущая Ольга Бузова приставала к пассажирам самолета в надежде найти собутыльника.