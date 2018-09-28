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Леденящие кровь: британские СМИ взбудоражены кадрами стрельб ракетного комплекса «Бастион»

Наталия Майорова
06:19 28.09.2018
Под «леденящими кровь» кадрами британский журналист подразумевает запуск сверхзвуковыми противокорабельными крылатыми ракетами «Оникс».

Британские журналисты оказались под сильным впечатлением кадров учений Северного флота РФ в Арктике, где впервые был задействован береговой ракетный комплекс «Бастион».

Таблоид The Daily Express разместил материал под заголовком «Россия угрожает третьей мировой». Так, автор статьи характеризует учения как «леденящие кровь кадры».

«Леденящие кровь видеоматериалы демонстрируют запуск сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет «Оникс» с острова Котельный», - отмечается в материале.

Автор также сообщает, что развертывание ракетного комплекса «Бастион» якобы связано с заявлениями Москвы о том, что под льдами Арктики «находятся полезные ископаемые». Однако какую именно связь имеют эти утверждения, в материале не объясняется.

Ранее сообщалось, что силы Северного флота, находящиеся в районе архипелага Новосибирских островов, отработали уничтожение различных кораблей «противника» с помощью крылатых ракет, выпущенных с берегового ракетного комплекса «Бастион».

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