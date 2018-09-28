Британские СМИ нашли нового подозреваемого по «делу Скрипаля»

Еженедельник The Daily Telegraph опубликовал информацию о якобы новом участнике отравления Скрипалей в Солсбери. Британские спецслужбы и контртеррористические подразделения придерживаются мнения, что в истории замешан еще один человек.

По их мнению, подозреваемый занимался тем, что якобы помогал в планировании отравления Скрипалей и якобы выполнял «разведывательную миссию». Однако, при этом этом The Daily Telegraph не приводит никаких данных в подтверждение своей новости.

Между тем, в Великобритании «дело Скрипаля» уже превратилось в PR-кампанию для отдельных личностей. Речь идет об очередной «жертве» отравления – фотомодели Анне Шапиро, которая заявила, что пострадала в результате воздействия нервнопаралитического вещества, когда ужинала с супругом в одном из ресторанов города.