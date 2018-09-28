Эксперты прогнозируют повышение цен на автомобили на 10% к концу года

Автомобили в России продолжат дорожать. К концу 2018 года цены могут подняться на 10%.

Как сообщают в агентстве «Автостат», наиболее интенсивный рост цен происходит весной и осенью, и с начала 2018 года автомобили уже подорожали на 6-7%. По данным организации, большой ценовой скачок произошел в момент падения рубля, но после автопроизводители решили воздержаться от дальнейшего резкого повышения цен.

«Таким образом, в целом по году прогнозируемый рост цен может составить около 10%», — сообщили в «Автостате».

При этом, уже в начале следующего года следует ожидать другого привычного явления – снижения продаж автомобилей из-за праздничных каникул.

Отдельно эксперты отмечают, что неизбежное повышение НДС, которое произойдет с 1 января 2019 года, гарантированно приведет к очередному изменению цен, так как «при производстве автомобилей в России НДС платится несколько раз».