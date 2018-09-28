В Южной Корее открылось «кафе-мультфильм»

Необычное заведение общепита открылось в столице Южной Кореи. Нестандартный для обычных кафе декор позволяет посетителям почувствовать себя персонажами детского мультфильма.

Каждый предмет интерьера очерчен черным цветом, вкупе с белой окраской всего заведения, создает неизгладимое впечатление. Об этом передает CNN.

Продуманная концепция привлекла множество посетителей, которые зачастую приходят за интересными фото. Популярность заведения навела владельцев на мысль открыть подобные заведения за границами Южной Кореи.