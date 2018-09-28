Спасибо, Россия-матушка – израильский журналист поблагодарил РФ за поставки С-300 в Сирию

В израильском ежедневнике Haaretz появилась статья на тему взаимоотношений России, Сирии и Израиля. Автор колонки выразил довольно смелое мнение.

Как написал журналист Гидеон Леви, «Россия при помощи поставки С-300 в Сирию смогла “обуздать” Израиль, который в последние годы вышел из-под контроля». По его мнению, впервые за долгое время кто-то смог указать Израилю на «небезграничность» его влияния и покровительства США.

Колумнист полагает, что стране не обойтись без такого рода «указателей», потому что без этого еврейское государство способно «выйти из-под контроля и беспрепятственно бомбить Сирию».

«Спасибо, Россия-матушка, за то, что ограничиваешь ребенка, которого давно никто не усмирял», — пишет автор.

Леви считает, что «только наказание и жесткая реакция заставляют Израиль поступать справедливо».

Напомним, ранее израильская газета Haaretz распространила информацию, что Москва якобы отвергла предложение Израиля направить в страну политиков для урегулирования ситуации после инцидента с самолетом Ил-20. В Кремле эту информацию опровергли.