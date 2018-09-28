Центробанку предложили выдавать «молодежные кредиты» по минимальной ставке

Депутат ГД РФ от ЛДПР Борис Чернышов обратился к главе Центробанка России Эльвире Набиуллиной с предложением ввести так называемые «молодежные кредиты» с минимальной ставкой в 2 процента годовых, сообщает РИА Новости.

Депутат объяснил свою инициативу тем, что молодежи – в возрасте от 18 до 30 лет – сложно накопить на квартиру, автомобиль или даже на обучение в вузе. У них, если не имеется персональных или родительских накоплений, нет возможности открыть стартап или начать свое дело.

«С финансовыми проблемами молодые люди сталкиваются сразу же после окончания школы. Дальше денежные трудности дают о себе знать с момента поступления в высшее учебное заведение, потом после окончания университета и с момента поиска нормальной работы», - заявил депутат.

По его мнению, нынешняя система кредитов означает многолетнюю кабалу. А льготные кредиты позволили бы молодым людям, во-первых, не сидеть на шее у родителей, во-вторых, не прибегать к полукриминальным способам заработка и в-третьих, не терять уверенность. По мнению Чернышова, такая политика государства позволит создать в стране нормальный средний класс.