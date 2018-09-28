Военные НАТО приехали на учения в Норвегии без зимней одежды

Нидерландские военнослужащие, прибывшие на учения в Норвегию, остались без зимней униформы в сильный мороз.

Военные не закупили обмундирование заранее, поэтому теперь им придется тратить личные сбережения, чтобы принять участие в учениях НАТО. Сообщается, что в Минобороны Нидерландов банально не предусмотрели, что в Норвегии будет холодно. Основывалось такое мнение на том, что на осенних учениях в Литве теплая одежда не понадобилась.

Статс-секретарь оборонного ведомства Барбара Виссер заявила, что теперь необходимо предоставить военнослужащим компенсацию в размере 1000 евро.

«Я не хочу, чтобы это повторилось снова», — передает слова секретаря газета Aftenposten.

Учения пройдут в Норвегии до 7 ноября. В маневрах примут участие более 40 тысяч военнослужащих НАТО.