Ураган «Роса» в Тихом океане усилился до третьей категории

Ураган «Роса», сформировавшийся в Тихом океане, усилился до третьей категории, сообщает РИА Новости со ссылкой на метеорологическую службу Мексики.

В настоящее время «Роса» находится примерно в 900 километрах от калифорнийского побережья и направляется к берегам Мексики со скоростью 19 километров в час. Таким образом, побережья он достигнет 1 октября и, как ожидается, ослабеет до уровня тропического шторма.

В настоящее время скорость ветра внутри урагана достигает 205 км/ч с порывами до 250 км/ч. По достижении суши эта скорость упадет в три с лишним раза.