Пожар в жилом доме в Томске ликвидирован

Крупный пожар в жилом пятиэтажном доме в Томске удалось потушить. Огонь, возникший на третьем этаже и быстро распространившийся выше, удалось ликвидировать.

Как сообщает МЧС, в процессе тушения было эвакуировано около 350 жителей. Пострадавших среди них нет. Пожар в Советском районе города Томска ликвидирован около двух часов ночи.

Напомним, в Томске на улице Вавилова загорелся пятиэтажный жилой дом. Огонь возник в одной из квартир на третьем этаже и перешел по балконам на мансардный пятый этаж. Пожар получил статус повышенного уровня сложности.