Сирийские беженцы быстрыми темпами восстанавливают свои города
На сегодняшний день все в республике располагает к скорейшему возвращению сирийцев в свои дома.
Фото: Samer Bouidani ZUMAPRESS.com Globallookpress
В Минобороны РФ рассказали о ходе восстановления мирной жизни в Сирии.
Так, по данным инфографики, распространенной российским военным ведомством, в настоящее время в арабской стране идет восстановление более 100 больниц и других лечебных учреждений, около полутора тысяч жилых домов, а также 120 электроподстанций.
Кроме того, за последнюю неделю российские военные провели шесть гуманитарных акций, в ходе которых доставили в пострадавшие районы Сирии около десяти тонн медикаментов и продовольствия, а также оказали медпомощь более 640 мирным жителям.