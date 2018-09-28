Сирийские беженцы быстрыми темпами восстанавливают свои города

В Минобороны РФ рассказали о ходе восстановления мирной жизни в Сирии.

Так, по данным инфографики, распространенной российским военным ведомством, в настоящее время в арабской стране идет восстановление более 100 больниц и других лечебных учреждений, около полутора тысяч жилых домов, а также 120 электроподстанций.

Кроме того, за последнюю неделю российские военные провели шесть гуманитарных акций, в ходе которых доставили в пострадавшие районы Сирии около десяти тонн медикаментов и продовольствия, а также оказали медпомощь более 640 мирным жителям.