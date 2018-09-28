Власти ЦАР ведут расследование убийства российских журналистов

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера на полях 73-й Генассамблеи ООН рассказал о том, как ведется расследование убийство трез российских журналистов, сообщает РИА Новости.

«Три человека были убиты. Сегодня правительство ЦАР и его службы приняли все меры для расследования. Сейчас мы ожидаем его результатов», - заявил он.

По словам Труадеры, к расследованию будут привлечены органы юстиции, чтобы привлечь виновных к ответу.

Россияне Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль были убиты в ЦАР 30 июля. Журналист Джемаль и два кинодокументалиста были направлены в ЦАР «Центром управления расследованиями» Михаила Ходорковского, для подготовки репортажа о деятельности некоей российской ЧВК. Журналисты отправились в одну из опаснейших стран мира без аккредитации, сопровождения, с просроченными удостоверениями и крупной суммой наличных долларов.