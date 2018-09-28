Как тебе такое: Илона Маска обвиняют в мошенничестве

Основателю Tesla и SpaceX Илону Маску предъявлено обвинение в мошенничестве. Причиной тому послужили его заявления о желании сделать свою автокомпанию непубличной.

Американское Министерство юстиции ведет уголовное расследование на эту тему. Вследствие этого, акции Tesla снизились на торгах на 6%.

В дело включены сведения о якобы ложных и вводящих в заблуждение заявлений Маска относительно трансформации публичной акционерной компании Tesla в частную.

Сам владелец предприятия в интервью CNBC заявил, что очень расстроен происходящим и считает позицию министерства неправильной.

«Это необоснованное действие очень огорчило и разочаровало меня. Я всегда действовал в интересах правды, прозрачности и инвесторов», — заявил Маск.

Ранее компания Tesla сообщила о рекордных убытках в 717,5 млн долларов. Убытки связаны с капиталовложениями в новые модели, в числе которых электрокар Model 3.