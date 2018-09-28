В Томске загорелся жилой пятиэтажный дом

В Томске на улице Вавилова загорелся пятиэтажный жилой дом. Огонь возник в одной из квартир на третьем этаже и перешел по балконам на мансардный пятый этаж.

Пожарные расчеты прибыли на место, когда горели балконы с третьего по пятый этажи. Пожар получил статус повышенного уровня сложности. Пожарным удалось спасти 60 человек, эвакуировали 160 жильцов. По сообщениям МЧС РФ, пострадавших нет.

На данный момент идет проливка кровли и мансардного этажа, развернут пункт временного размещения для жителей дома. В ликвидации пожара задействовано 85 человек и 25 единиц техники.