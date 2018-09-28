Самый быстрый в мире сарай установил новый рекорд скорости

Самый быстрый в мире сарай установил на этой неделе новый рекорд скорости на пляже в британском Кармартеншире. Как сообщает ВВС, сарай разогнался до 163,34 километров в час, превысив свой собственный прошлогодний рекорд на 35 км/ч.

Сарай на колеса установил Кевин Никс из Оксфордшира. В качестве базы он взял полноприводный Volkswagen Passat, однако позже «родной» двигатель Кевин заменил на турбированный агрегат от Audi RS4 мощностью 450 л.с. Получился полноценный дом на колесах весом в 2,5 тонны, которому, к тому же, разрешено передвигаться по дорогам общего пользования. В общей сложности переделки обошлись Кевину в 13 тысяч фунтов.

В прошлом году сарай разогнался до 128 км/ч, в мае этого года – до 162 км/ч. И вот – новый рекорд.