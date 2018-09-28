Три десятка иностранных самолетов вели разведку вблизи границ РФ

Министерство обороны РФ опубликовало статистику разведывательной деятельности у границ Российской Федерации за неделю.

Всего разведку вдоль границ нашей страны вели 30 иностранных летательных аппаратов. Для их перехвата с целью недопущения нарушения воздушного пространства России 13 раз поднимались экипажи боевых истребителей Воздушно-космических сил РФ из состава дежурных по ПВО, сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны также подчеркнули, что в результате профессиональных действий ВКС РФ нарушений воздушного пространства нашей страны допущено не было.