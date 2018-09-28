В Кремле заявили, что не располагают информацией о «Боширове – Чепиге»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал комментарий по новости о якобы найденных сходствах между подозреваемым Великобританией в отравлении Скрипалей в Солсбери Русланом Бошировым и полковником ГРУ Анатолием Чепигой. По его словам, нет определенных данных, которые смогли бы подтвердить или опровергнуть позицию исследовательской группы Bellingcat.

«Кто этот гражданин, который указывается в этом расследовании, я вам сказать не могу, потому что не располагаю такой информацией», — заявил Песков.

Представитель Кремля также пообещал выяснить, был ли награжден полковник Чепига. Также Песков отметил, что «существует много людей, похожих друг на друга».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также прокомментировала информацию о якобы имеющемся сходстве Боширова и Чепиги. По ее словам, это не более, чем очередной «вброс» информации, призванный отвлечь внимание от вопроса о том, что же на самом деле произошло в Солсбери.