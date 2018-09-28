Ученые раскрыли секрет таинственного захоронения «изуродованных скелетов»

Сотрудники Смитсоновского института тропических исследований считают, что раскрыли тайну захоронения «изуродованных скелетов», обнаруженного в Панаме в 1951 году. Тогда археологи нашли 369 скелетов, относящихся к VI-IX векам нашей эры. Скелеты были настолько изуродованы, что первоначально ученые решили, что речь идет о жертвоприношении, причем считалось, что принесенных в жертву съедали.

Однако, как полагает пишет портал Science Alert, позднее, в результате исследований выяснилось, что большая часть повреждений была нанесена индейцам еще при жизни, так что раны успели зажить задолго до погребения. А отвалившиеся челюсти ученые объяснили ослаблением мышц после смерти. Новая версия – в Панаме было найдено повторное захоронение. Останки знатных индейцев сперва хоронили во временных могилах, а затем, после соответствующей обработки, уже размещались в постоянных могилах.