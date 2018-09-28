Украинский телеведущий назвал участников «АТО» убийцами

Украинский ведущий Вячеслав Пиховшек высказался на тему участников так называемого «АТО». Он приравнял их к убийцам.

По словам Пиховшека, общество, устроенное «по принципу тотального беспредела» порождает ощущение безнаказанности у определенного слоя людей.

«Любой человек, который сейчас называет себя “ветераном «АТО»”, считает, что у него есть индульгенция на убийство и он может убивать», — заявил Пиховшек.

Также по мнению ведущего именно участники так называемого «АТО» являются источником хаоса в украинском обществе. Об этом он заявил в эфире Newsone.

Напомним, ранее украинские националисты, ветераны «АТО», бойцы якобы общественной организации «Безопасность жизни» и сотрудники полиции устроили беспорядки у стен детского лагеря «Василек» под Киевом.