Главы МИД семи стран призвали созвать конституционный комитет по Сирии

Главы МИД семи стран призвали офис спецпредставители ООН по Сирии созвать конституционный комитет для выработки конституции САР и дать ответ до 31 октября сего года.

Ранее глава дипломатического ведомства ЕС Федерика Могерини заявила, что формируется новый международный консенсус по достижению политического решения гражданской войны в Сирии. По словам Могерини, «мы видим начало конца войны в Сирии».