В выходные москвичи снова увидят солнце

В Москву и Подмосковье вновь вернется хорошая солнечная погода. Произойдет это в ближайшие выходные дни.

Как сообщают в московском метеобюро, антициклон поспособствует «уходу» дождей и слякоти и «приходу» солнца и тепла.

«В выходные будет прекрасная погода, осадков не ожидается, днем будет солнечно», — передает «Комсомольская правда».

По словам экспертов, субботняя температура продержится на уровне +10 градусов, а в воскресенье еще немного повысится. Ночью температура останется положительной, но в Московской области может снизиться до -2 или -4 градусов.