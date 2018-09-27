Новейшие американские F-35B нанесли первый в своей истории боевой удар

Американские истребители пятого поколения F-35B нанесли первый в своей истории боевой удар по противнику.

Целью самолетов стали представители движения «Талибан»* в Афганистане. Как сообщает портал Military.com со ссылкой на военные источники, удар был нанесен в течение последних 24 часов.

Модификация с литерой В отличается от обычного F-35 возможностью вертикального взлета и необходимостью минимальной дистанции для обычного взлета. Создание новейших истребителей уже обошлось американскому правительству в 1,5 триллиона долларов и является самой дорогой программой производства оружия в истории.

Напомним, неожиданный ударно-крылатый гибрид предложили создать в США. F-22 «Raptor» («Хищник») Пентагон предложил скрестить с самолетом пятого поколения F-35 «Lighting II» («Молния-2»). Инженеры из Lockheed Martin тут же предложили вариант: от «Хищника» взять корпус, от «Молнии» - электронные «мозги».

* Террористическая организация, запрещенная на территории России.