«Мослифт» посоветовал мужчинам заходить в лифт перед женщинами

В сервисной компании «Мослифт» посоветовали мужчинам не пропускать женщин в лифт первыми, так как это соответствует нормам этикета. Об этом сообщил сайт «Комсомольской правды».

В компании пояснили, что лифт очень опасен, а мужчина как представитель сильного пола, ступая первым на площадку, показывает слабой девушке свою силу и стремление ее защитить.

Там подчеркнули, что первым выходить из лифта должен тот, кто ближе всего стоит к двери, независимо от пола. Если кому-то не нужно выходить на этом этаже, все равно стоит покинуть кабинку лифта, пропустить человека за вами и только потом вернутся обратно. По мнению организации, такие действия помогут избежать столпотворения.

В «Мослифте» рассказали, что при пользовании лифтом пассажирами с детьми, первыми в кабинку заходят взрослые, а при выходе происходит наоборот. Если ребенок находится в коляске, то его нужно взять на руки, зайти в лифт и потом ввезти коляску.